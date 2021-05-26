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Белорусские правоохранители установили комментатора, который оскорбил в интернете сотрудниц ОМОНа
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские правоохранители установили комментатора, который оскорбил в интернете сотрудниц ОМОНа. Как выяснилось, автором оказалась женщина - 52-летняя жительница столицы. Теперь дама стала подозреваемой по уголовному делу за публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Ранее фигурантка уже привлекалась к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
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Белорусские правоохранители установили комментатора, который оскорбил в интернете сотрудниц ОМОНа. Как выяснилось, автором оказалась женщина - 52-летняя...
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