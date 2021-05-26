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Беларусь готова поделиться полной информацией по факту экстренной посадки самолета Ryanair

26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь готова поделиться полной информацией по факту экстренной посадки самолета в воскресенье в аэропорту Минск-2. Накануне департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций разместил официальное заявление на своем сайте.

В частности, обнародовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск. В тексте - угроза взорвать самолет над Вильнюсом. Также в открытом доступе и полная стенограмма записи переговоров между диспетчером и пилотом как доказательство того, что на экипаж воздушного судна со стороны уполномоченных органов Республики Беларусь не оказывалось давление, не высказывались угрозы и принуждения к посадке. Данные материалы были направлены во все международные авиаорганизации, а также главам авиационных администраций стран Европы и других государств. Тем не менее, западные партнеры используют факт инцидента в своих политических интересах. За ширмой домыслов прячутся и многие факты о том, что методы перехвата гражданских самолетов часто практикует сам Запад. Причем, для этого ему вообще не нужны никакие поводы.

Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ" (Украина): Посмотрите, кто больше всех кричит - представители Европы, которые могли стать выгодополучателями от цветной революции в Беларуси, Прибалтика и Польша и, как ни странно, генеральный секретарь НАТО. А НАТО тут причем? А я вам объясню. Я думаю, что цветные революции - это и есть гибридная война, которая развязана в интересах стран НАТО, то есть такая попытка переворота, лояльного ко всем европейским ценностям, в Беларуси не получилась. Сейчас задержали их агента, который может дать показания: кто ему выдавал деньги, каким образом, кто ему оказывал методическую поддержку и кто ему давал конкретные задачи. Вот поэтому так все и всполошились. Почему наши в это так влазят, я не понимаю. Еще раз напомню, что в истории Украины была посадка белорусского самолета Белавиа, и тогда никто не кричал, и когда задерживали президента Боливии, эти страны тоже почему-то молчали о демократии, потому что они решали свои задачи. Мир, к сожалению, двуличен, наблюдается политика двойных стандартов, но я думаю, что Лукашенко справится.

Возникает вопрос: а нужны ли вообще той стороне факты и доказательства? Тем не менее они уже в открытом доступе, и каждый сам может во всем убедиться. Рекомендуем почитать.


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова поделиться полной информацией по факту экстренной посадки самолета в воскресенье в аэропорту Минск-2. Накануне департамент по авиации...
 
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