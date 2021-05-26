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В Рижской думе поступок с белорусским государственным флагом назвали необдуманным и недальновидным

26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свое негативное отношение к поступку с белорусским государственным флагом высказали представители партий в Рижской думе. Они назвали эти действия, мягко говоря, необдуманными и недальновидными. 

Многие признаются, что им искренне стыдно за этот поступок, лишенный дипломатических принципов и этикета. Более того, по словам эксперта Льва Перлова, на официальном уровне депутаты планируют озвучить вотум недоверия мэру Риги.

Лев Перлов, магистр истории (Латвия): Это не столько действия самих латвийских властей, сколько их представителей. В этом принимали участие мэр города Риги г-н Статис и министр иностранных дел. И, как я знаю, это происходило с их личной инициативы. То, что было сделано на территории Латвии, нарушает конвенцию ООН. Это произошло не в Латвии с латвийским флагом. Допустим, сняли бы латвийский флаг и повесили на его место флаг советской Латвии, например, или флаг Прибалтийского герцогства. Очень хочется посмотреть, какая тогда была бы реакция со стороны того же министра иностранных дел, который нарушил все известные дипломатические протоколы и такую вещь, как дипломатический этикет.


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Свое негативное отношение к поступку с белорусским государственным флагом высказали представители партий в Рижской думе. Они назвали эти действия, мягко говоря,...
 
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