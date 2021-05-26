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У посольства Литвы в Минске прошел митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увы, опять наблюдается попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, подмена государственных символов. Неуважение и необдуманность действий стран Прибалтики перешли все границы. На митинг к посольству Литвы в Минске вновь вышли неравнодушные белорусы (видео).
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Увы, опять наблюдается попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, подмена государственных символов. Неуважение и необдуманность действий стран...
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