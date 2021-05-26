Р. Фазель: Мэр Риги устроил политическую сцену перед выборами

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Против Беларуси пытаются закрутить новую спираль гибридной войны. Так считают граждане нашей страны, которые в очередной раз стали свидетелями вопиющего беспредела на улицах Литвы. Прибалтика продолжает гадить. Накануне мэрия Вильно вывесила у здания городского самоуправления БЧБ-полотнище. В МИД республики объяснили, что так поддержали Латвию. Рига похожим жестом добилась только одного: высылки из Беларуси своего посольства в полном составе.

При этом мэр города, судя по всему, считает любой деструктив вполне сносным, когда на носу местные выборы. Это мнение главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля. "Стакис делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели, - пояснил Фазель в беседе с РИА Новости, - и чемпионат используется в качестве сцены для политика". Накануне в ответ на требование федерации восстановить государственный флаг нашей страны на площади флагов - участниц чемпионата рижский мэр удалил и флаги федерации, их заменили на бело-голубую символику Риги.





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