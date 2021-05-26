Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. В пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") затруднено оформление транспорта, об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Проблемы возникли из-за отключения электричества – его нет с 4:00 среды.

Оформление транспорта сотрудниками литовской таможни проводится с использованием бумажных документов. О возобновлении подачи электричества будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в настоящее время в популярном среди перевозчиков пункте пропуска "Мядининкай" проводится реконструкция . Она началась в марте и продлится по второй квартал 2023 года. Ранее сообщалось, что в ПП будет проводиться ряд строительных и монтажных работ, а пропускная способность пункта пропуска снизится на 50%. Количество полос для движения транспорта также будет уменьшено.

Водителей предупредили о возможности выбора пунктов для пересечения границы. Так, в апреле после длительного перерыва возобновилась работа трех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе: "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

Литовское направление традиционно считается самым загруженным. Очереди, в которых перевозчики могут провести достаточно долгое время, там фиксируются постоянно, зачастую они достигают нескольких тысяч большегрузов. В частности, утром в среду на границе, по данным ГПК Беларуси, на выезд в Литву в очереди находилось более 1 360 грузовиков.

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