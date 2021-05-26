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Оформление транспорта в ПП "Мядиникай" затруднено
26.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. В пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") затруднено оформление транспорта, об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.
Проблемы возникли из-за отключения электричества – его нет с 4:00 среды.
Оформление транспорта сотрудниками литовской таможни проводится с использованием бумажных документов. О возобновлении подачи электричества будет сообщено дополнительно.
© Sputnik / Олег Минеев
Напомним, что в настоящее время в популярном среди перевозчиков пункте пропуска "Мядининкай"
Водителей предупредили о возможности выбора пунктов для пересечения границы. Так, в апреле после длительного перерыва
Литовское направление традиционно считается самым загруженным. Очереди, в которых перевозчики могут провести достаточно долгое время, там фиксируются постоянно, зачастую они достигают нескольких тысяч большегрузов. В частности, утром в среду на границе, по данным ГПК Беларуси, на выезд в Литву в очереди находилось более 1 360 грузовиков.
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На литовском пункте пропуска проводится реконструкция – ранее водителей просили учитывать эту информацию при выборе поездки.
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