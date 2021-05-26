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О развитии женского предпринимательства говорили за круглым столом в Могилевском районе

26.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О развитии женского предпринимательства в Беларуси и принимаемых мерах для повышения занятости говорили накануне за круглым столом в Могилевском районе. Участники диалога - представители Союза женщин, Министерства по налогам и сборам, парламентарии и руководители частных предприятий. Прекрасный пол должен больше принимать участие в развитии своих регионов - к такому выводу пришли спикеры. В свою очередь преференции со стороны государства, в том числе в виде кредитной поддержки, гарантированы. 

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: С женщинами-предпринимательницами, с органами власти, с Могилевским облисполкомом, с Могилевским комитетом мы хотим обсудить эти вопросы для того, чтобы внести предложения по изменению как законодательной, так и нормативно-правовой базы. В Год народного единства мы должны быть вместе, мы должны слышать тех людей, кто сегодня занимает активную общественную позицию. 

Инна Короткевич, член правления Белорусского союза женщин: Что еще необходимо сделать со стороны государства, чтобы активное женское движение развивалось не только в общественной деятельности, а и в предпринимательской? Любая женщина по сути своей всегда настроена на созидание. Складывается открытый диалог. 

Такие диалоговые площадки с участием предпринимателей планируется проводить во всех регионах, чтобы услышать мнение каждого. 

 
 
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О развитии женского предпринимательства в Беларуси и принимаемых мерах для повышения занятости говорили накануне за круглым столом в Могилевском районе....
 
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