Народная защита от врага - статус ВНС как конституционного органа

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Источник власти - народ. Решать важнейшие вопросы сообща - наша историческая традиция, поэтому важно придать Всебелорусскому народному собранию статус конституционного органа. Какая роль будет отведена ВНС в нормах Основного закона страны, пояснил Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики, в студии проекта "Успеть до полуночи" .

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Я думаю, что основополагающее направление деятельности ВНС -определение стратегических направлений социально-экономического и общественно-политического развития страны в средней и долгосрочной перспективе. И своего рода это такая народная превенция от врага и дурака на верхних этажа власти.