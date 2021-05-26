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Запад продолжает не замечать факты и пытается всеми силами извратить суть происходящего в инциденте с самолетом

26.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на полную открытость белорусских специалистов в вопросе предоставления информации по инциденту, Запад продолжает не замечать факты, а наоборот - пытается всеми силами извратить суть происходящего.

Уже по традиции - ради галочки - тема упорно переводится в политическую плоскость и нашими южными соседями. Украина закрывает глаза на события 2016 года, когда Киев принудительно сажал с угрозой применения военной авиации белорусский самолет Белавиа. А сейчас (в случае, когда надо подыграть кураторам) разбираться никто, естественно, не желает. Задача ведь другая - обвинить любыми способами.

Но эксперты и простые украинцы, глядя на такую политику двойных стандартов, задают вполне логичные вопросы.

Александр Качный, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": В нашем государстве жду разъяснений и команды из посольств, которые руководят сегодня нашим государством, поэтому они даже не интересовались, что там происходило, не запрашивали белорусов, не запрашивали МИД, вообще их ничего не интересует. Какая нужна реакция - им разъяснили, и они ее делают, и воплощают в жизнь. Вот смотрите, Минские соглашения и минская площадка, по которой мы могли работать в процессе мирного движения, но была команда не признать человека, которого выбрала Беларусь, белорусский народ. Не признать.


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Несмотря на полную открытость белорусских специалистов в вопросе предоставления информации по инциденту, Запад продолжает не замечать факты, а наоборот -...
 
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