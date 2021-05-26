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Аналитики газеты New York Times: Изоляция Беларуси дорого обойдется авиакомпаниям
26.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Изоляция Беларуси дорого обойдется авиакомпаниям. Это мнение аналитиков газеты New York Times. Авиакомпании и так вынуждены избегать воздушного пространства Украины из-за военных действий на юге страны. Отказ от маршрутов через Беларусь порождает новые трудности для многих рейсов. Специалисты утверждают, что для изменения маршрутов потребуется добавить каждому рейсу минимум полчаса полетного времени. А это, естественно, дополнительные затраты на авиатопливо, что отразится на цене билета для пассажиров. За минувшую неделю около 3,5 тысячи самолетов проследовали над Беларусью. Примерно пятая часть из них приземлилась в стране.
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Изоляция Беларуси дорого обойдется авиакомпаниям. Это мнение аналитиков газеты New York Times. Авиакомпании и так вынуждены избегать воздушного пространства Украины...
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