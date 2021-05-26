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В Гродно прошли пикеты у польского и литовского консульств

26.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пикеты возле польского и литовского генеральных консульств провели накануне жители Гродно. Люди возмущены поведением отдельных политиков стран Евросоюза, которые надругались над национальным флагом Беларуси, заменив его на фашистское знамя. Гродненцы просят руководство соседних стран одуматься и выстраивать добрососедские отношения с нашей республикой.

Белорусы всегда уважительно относились к соседним странам и требуют такого же отношения к себе.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пикеты возле польского и литовского генеральных консульств провели накануне жители Гродно. Люди возмущены поведением отдельных политиков стран Евросоюза,...
 
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