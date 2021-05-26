Лукашенко: меня уже убивают 20 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Отвечая на вопрос члена Совета Республики Национального собрания Беларуси Феликса Яшкова о том, какие чувства испытывал Александр Лукашенко при обсуждении Декрета номер два, президент в среду сказал, что его убивают уже много лет.

"Меня уже убивают 20 лет. Но сейчас это приобрело острый и опасный характер. У меня не было выхода: я понимал, что будет после... Я должен был сохранить своего ребенка – Беларусь", - цитирует Лукашенко Telegram-канал ATN_News.

Декрет №2

9 мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. В частности, предусматривается ограничение на свободное передвижение, вводится комендантский час, запрет на массовые мероприятия.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Операция "Тишина"

17 апреля в эфире белорусского телевидения показали сюжет о задержании людей, причастных к подготовке покушения на белорусского президента и подготовке государственного переворота .

Председатель КГБ Иван Тертель рассказал , что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Он уточнил, что "в состав группы входили, как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане". Заговорщики свои планы назвали кодовым словом "Тишина".

В сюжете, показанном на ОНТ, уточнялось, что политолог Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике, а главным организатором был назван Юрий Зенкович, который уже давно эмигрировал в США. На записи Александр Федута рассказал о возможном сценарии смены власти, приведя в пример действия ГКЧП. Председатель партии БНФ Григорий Костусев также якобы высказался в поддержку силового варианта смены власти в республике.

Замыслы мятежников

Во время визита в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков.

Первоначально покушение на президента было запланировано провести во время торжественных мероприятий 9 мая. Но позже нападение показалось злоумышленникам непосильным, и от такого замысла они отказались.

В числе сценариев рассматривали засаду и атаку на президентский кортеж. По словам Лукашенко, такой вариант также вряд ли мог быть действенным, потому что автомобили движутся с большой скоростью и вероятность поразить их крайне мала.

Согласно третьему сценарию, вооруженные группы должны были взять штурмом одну из загородных резиденций президента Беларуси. На всю операцию выделялось 10 миллионов долларов, один миллион – на снайпера.

Покушение на семью Лукашенко

Президент Беларуси заявил также о готовившемся покушении на его семью . По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР.

"Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

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