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Акции памяти Джорджа Флойда прокатились по всей Америке
26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Якобы мирные акции по традиции переросли в настоящие беспорядки. В Портленде толпы людей запускали в правоохранителей пиротехнику, устраивали погромы, били витрины и баррикадировали улицы. Правоохранители объявили собрание бунтом. Против митингующих применили слезоточивый газ. Начались задержания.
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Якобы мирные акции по традиции переросли в настоящие беспорядки. В Портленде толпы людей запускали в правоохранителей пиротехнику, устраивали погромы, били...
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