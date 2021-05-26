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Новые беспорядки вспыхнули в Иерусалиме
26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые протесты в Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули у здания окружного суда. Там рассматривают апелляцию, поданную группой жителей иерусалимского квартала Силуан с требованием отменить решение мирового суда об их выселении из домов. Демонстрация протеста переросла в потасовки с полицией. Несколько человек уже задержаны.
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Новые протесты в Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули у здания окружного суда. Там рассматривают апелляцию, поданную группой жителей иерусалимского квартала Силуан с...
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