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Блогосфера активно обсуждает задержание Сапеги
26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задержание Сапеги обсуждает активно и блогосфера. Пока мама горе-дочери пытается обелить свое чадо, раздавая интервью и при этом отказываясь комментировать ряд прямых вопросов, журналисты и правозащитники видят чистосердечное признание, сделанное на камеру, где девушка открыто признается в содеянном. И жалкие потуги либералов перевести все в политическую плоскость выглядят, по мнению спикеров, как-то нелепо.
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Задержание Сапеги обсуждает активно и блогосфера. Пока мама горе-дочери пытается обелить свое чадо, раздавая интервью и при этом отказываясь комментировать ряд...
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