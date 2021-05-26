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Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье УК Беларуси

26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Задержанной россиянке Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье Уголовного кодекса Беларуси ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"). Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы. 

Администратор телеграм-канала "Черная книга Беларуси" уже начала сливать информаторов. В Сети появились скрины со списком тех, кто имел отношение к ведению этого канала. В интересах следствия не все фамилии разглашаются. Но фамилии остальных завсегдатаев деструктивных чатов оперативникам хорошо известны. Под ником S.A., как видно, скрывалась сама Софья Андреевна Сапега. Павук - человек из команды еще одного террориста Путило, который обитает в Польше. Кто такие Куратор и Первый, органам еще предстоит разобраться. Ну и, собственно, Роман и Степа, первый из которых уже дает признательные показания. На втором скрине – чат для общения администраторов ресурса по Минску. Тут и Франак Вечерко, и тот самый Куратор, и та самая 23-летняя Софья Андреевна. 


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Теги: Минск
 
 
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Задержанной россиянке Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье Уголовного кодекса Беларуси ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной...
 
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