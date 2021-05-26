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Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье УК Беларуси
26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задержанной россиянке Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье Уголовного кодекса Беларуси ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"). Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.
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Задержанной россиянке Софье Сапеге предъявлены обвинения по 130-й статье Уголовного кодекса Беларуси ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной...
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