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Реакция соцсетей и чатов на выступление Президента в Овальном зале
26.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выступление Президента уже разлетелось на цитаты. Вот реакция соцсетей и чатов, как реагируют обозреватели и простые белорусы на речь белорусского лидера (видео).
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Выступление Президента уже разлетелось на цитаты. Вот реакция соцсетей и чатов, как реагируют обозреватели и простые белорусы на речь белорусского лидера (видео). ...
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