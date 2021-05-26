Правила авиационной безопасности для Беларуси - абсолютный приоритет

Источник материала: БT

И наши действия в ситуации с самолетом Ryanair полностью соответствовали международным правилам. Но в ответ лишь агрессивные нападки и провокации.

По словам лидера партии "Центр" Нормунда Гростиньша, заявления и действия властей Латвии вызывают разочарование.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия): Посмотрев на поступающую информацию, я согласен с этой оценкой, что Беларусь выполнила все возможные правила, ритуалы, параграфы. Все это было с точностью соблюдено. И поэтому очень большой диссонанс у меня возник, когда я увидел, как это было подано у нас в новостях. Очень печально, потому что все эти заявления непродуманные, на мой взгляд, наших министров обороны, иностранных дел. Они направлены на ненужную Латвии конфронтацию. Они подрывают любые оставшиеся экономические возможности сотрудничества с Беларусью. И политически так же. Это чисто агрессивная политика в отношении Беларуси. Как очередной предлог напасть - хотя бы в информационном плане.





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