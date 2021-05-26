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Самолет Belavia рейсом Минск - Барселона завис над Слонимом
26.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это очередной инцидент в небе и вновь под угрозой жизни людей. Прямо сейчас в воздухе находится самолет авиакомпании Belavia рейсом Минск - Барселона. Он не пересек польское воздушное пространство и сейчас завис над Слонимом, предварительно сделав несколько кругов в сторону Минска. Belavia пока не комментирует происходящее. Лайнер, вероятно, вырабатывает топливо.
Как только что агентству РИА сообщил польский авиарегулятор, борт Belavia не был допущен в воздушное пространство страны. Подробности инцидента уже в следующем выпуске.
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Это очередной инцидент в небе и вновь под угрозой жизни людей. Прямо сейчас в воздухе находится самолет авиакомпании Belavia рейсом Минск - Барселона. Он не пересек...
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