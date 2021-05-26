Дети с ограниченными возможностями стали солистами Президентского оркестра

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Президентский оркестр сегодня сменил солистов. Ими стали дети с ограниченными возможностями. Необычный по формату концерт дали в Республиканском детском реабилитационном центре. Скрипичный состав оркестра - обычно он встречает международные делегации и высоких гостей во Дворце Независимости - собрал в программу лучшее из своего репертуара. Хедлайнерами выступили ребята, которые когда-то именно в этом центре научились видеть и ходить. Сегодня они уже лауреаты республиканских конкурсов, некоторые - даже композиторы.

В Беларуси дали старт акции ко Дню защиты детей

Концерт - старт республиканской акции "Солнечный круг". Ко Дню защиты детей Белорусский детский фонд проведет несколько таких программ.





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