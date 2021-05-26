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За поврежденный флаг на здании ЖРЭУ молодой человек стал фигурантом уголовного дела
26.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
24 мая в Барановичах коммунальщики увидели разорванное полотно и сообщили об этом в милицию. Сыщики изучили записи с камер наружного наблюдения и на следующий день установили причастного.
Геннадий Валуй, начальник отдела уголовного розыска Барановичского ГОВД:
Подозреваемый был установлен сотрудниками УГРО Барановичского ГОВД и оперативниками УВД Брестского облисполкома 25 мая. Им оказался житель Барановичей 1989 г.р.
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24 мая в Барановичах коммунальщики увидели разорванное полотно и сообщили об этом в милицию. Сыщики изучили записи с камер наружного наблюдения и на следующий день...
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