За поврежденный флаг на здании ЖРЭУ молодой человек стал фигурантом уголовного дела

Источник материала: БT

24 мая в Барановичах коммунальщики увидели разорванное полотно и сообщили об этом в милицию. Сыщики изучили записи с камер наружного наблюдения и на следующий день установили причастного.

Геннадий Валуй, начальник отдела уголовного розыска Барановичского ГОВД:

Подозреваемый был установлен сотрудниками УГРО Барановичского ГОВД и оперативниками УВД Брестского облисполкома 25 мая. Им оказался житель Барановичей 1989 г.р.





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