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Белавиа отменила полеты в Швецию
26.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как сообщили в авиакомпании, "в связи с аннулированием разрешения на полеты со стороны Стокгольма мы вынуждены отменить все рейсы в эту столицу и в обратном направлении с 26 мая по 30 октября". Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти дни.
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Как сообщили в авиакомпании, "в связи с аннулированием разрешения на полеты со стороны Стокгольма мы вынуждены отменить все рейсы в эту столицу и в обратном...
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