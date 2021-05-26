Белавиа отменила полеты в Швецию

Источник материала: БT

Как сообщили в авиакомпании, "в связи с аннулированием разрешения на полеты со стороны Стокгольма мы вынуждены отменить все рейсы в эту столицу и в обратном направлении с 26 мая по 30 октября". Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти дни.





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