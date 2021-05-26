Центр без авто и гостиница вместо тюрьмы: как изменится Гродно через 10 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 мая – Sputnik, Инна Гришук. Сделать большой пешеходный квартал вокруг площади Советской, куда будет практически закрыт доступ машинам, а на месте тюрьмы построить гостиницу, выставочный центр и площадку для городских мероприятий. Это два самых радикальных изменения, которые предложили специалисты "БелНИИПГрадостроительства", разработавшие детальный план развития и реновации центральной части Гродно.

Документ сейчас проходит процедуру общественных обсуждений и должен быть утвержден окончательно в августе.

Пешеходный квартал может стать уникальным для Беларуси.

Главное изменение в центре Гродно – это создание большого пешеходного квартала, в который въезд машинам будет практически закрыт. Эти изменения заложены в генплане Гродно, утвержденном в прошлом году, в детальном плане более подробно расписано, как центральные улочки станут превращаться в пешеходные.

© Sputnik / Инна Гришук Один из авторов проекта Антон Петрухин

По словам одного из авторов детального плана центра Гродно Антона Петрухина, сейчас такие понятия, как пешеходный центр, бестранспортный квартал звучат фантастично. Но это путь, по которым идут все европейские города. Это европейская практика, которая очень близка Гродно.

"Все новшества планируется вводить постепенно, без радикальных изменений. То есть центр не закроют для машин внезапно. Если проект удастся реализовать, гродненский пешеходный квартал станет самым первым и уникальным для Беларуси", – добавляет Петрухин.

Речь идет о квартале в районе площади Советской в границах улиц Давыда Городенского, Большой Троицкой, Виленской, Ожешко и Социалистической. Это территория примерно 600 на 900 метров. Планируется, что внутри этой территории все улицы будут пешеходными. Это не только улица Замковая, которую хотели освободить от машин еще два года назад.

Улицы только для пешеходов и автобусов

Авторы проекта разделили улицы будущего пешеходного квартала на несколько групп, в зависимости от степени доступа к ним машин и общественного транспорта. Желтым на схеме показаны полностью пешеходные улицы – это кусочек улицы Кирова и Карла Маркса, улица Стефана Батория, Калючинская, Городничанская. Сюда даже служебный транспорт может заезжать только в определенные часы. Что касается личного транспорта жителей квартала, то его не очень много.

© Sputnik / Инна Гришук Полностью пешеходным станет квартал 600 на 900 метров в границах улиц Городенского, Большой Троицкой, Виленской, Ожешко и Социалистической

Синим помечены обычные улицы, по которым разрешено ездить и машинам горожан, и общественному транспорту, красным – улочки усадебной застройки без общественного транспорта, зеленым – пешеходно-транспортные, на которых приоритет отдан пешеходам и велосипедистам.

"На такие улицы (зеленые – Sputnik) доступ транспорта разрешен, но вводятся ограничения, например, в виде сильного ограничения скорости. В итоге автолюбителям становится некомфортно пересекать эти улицы, и они будут стараться их объезжать", – объяснил задумку Антон Петрухин.

Совершенно новый для Беларуси тип улиц – это пешеходные улицы, по которым разрешено ездить только общественному транспорту. На схеме они показаны фиолетовым цветом. Это часть улиц Социалистической, Кирова и Карла Маркса.

Не станет ли больше пробок?

Разработчики подробно объяснили, куда направят потоки машин, которые сейчас проезжают через центр.

© Sputnik / Инна Гришук Главный архитектор проекта Евгения Пашкевич считает, что главная проблема центра Гродно – это его транзитная функция

"Мы заметили, что главная проблема центра Гродно – это его транзитная функция. Многие машины едут сюда, чтобы попасть из одной части города в другую. Если ее решить, транспорта в центре станет меньше", – объясняет главный архитектор проекта Евгения Пашкевич.

Чтобы решить вопрос с транспортом, в генплане заложено строительство малого обходного полукольца, которое позволит объехать центр Гродно. В очень близких планах – реконструкция улицы Калиновского, продление улицы Островского до зоопарка с выходом до улицы Буденного. Далее обходное кольцо пойдет к улице Парижской коммуны, через Старый мост на Советских пограничников и Поповича, затем – на Весеннюю, новый участок проспекта Строителей и замкнется на улице Калиновского.

Снизить нагрузку на центр позволит и строительство четвертого моста через Неман в районе микрорайона Вишневец, который должны открыть уже этим летом.

Больной вопрос – что с парковками?

Авторы детального плана центра Гродно сразу предупредили, что использовали новый для Беларуси подход, который активно применяется в Европе.

Они не ставили перед собой цель создавать как можно больше парковочных мест. Идея в том, чтобы сокращать количество машин в центральной части города.

По задумке, гродненцы, которые работают или хотят прогуляться в пешеходном квартале, смогут оставить личные машины на нескольких парковках или паркингах, которые будут в пешей доступности. В идеале – приучить горожан больше пользоваться общественным транспортом или велосипедами.

Например, парковку возле синагоги, где сейчас останавливаются туристические автобусы, предлагают убрать, а стоянку на месте старого еврейского кладбища сильно сократить, как вариант там предлагается возможность построить многоуровневый паркинг.

© Sputnik / Инна Гришук Популярную стоянку возле синагоги хотят снести, а в других местах вдоль малого объездного кольца построить многоуровневые паркинги

Многоуровневые паркинги запланированы в нескольких местах – возле центрального рынка, в районе железнодорожного вокзала на месте плоскостных стоянок, за зданием облисполкома, в новом квартале по улице Весенней. В качестве гипотетических площадок – подземные паркинги рядом с площадью Ленина и горисполкомом, которые не затронут исторически важные постройки, на территории нынешней тюрьмы, если ее вынесут за пределы города.

Когда ждать пешеходный квартал?

В идеале, бестранспортный квартал в Гродно должен появиться до 2030 года. Но создавать полностью пешеходные улицы будут на втором этапе, в первую очередь должны построить малое обходное полукольцо, которое уведет потоки транспорта из центра. По генплану, его должны закончить до 2025 года.

Авторы проекта уточняют, что сроки могут немного растянуться. По их наблюдениям, строительство дорог, указанных в генплане в среднем отстает на десять лет. Но создание безавтомобильного центра – это очень реальная и близкая перспектива.

Чтобы это не стало шоком для автомобилистов, они рекомендуют местным властям вводить ограничения постепенно. Например, для начала, устраивать дни без машин в центре, объяснять автомобилистам, зачем это нужно.

Перенести тюрьму из центра предлагали еще 30 лет назад

Второе по смелости и радикальности предложение разработчиков детального плана центра Гродно – это реновация и изменения функции зданий тюрьмы №1, которая находится на территории бывшего иезуитского квартала.

Авторы проекта называют исправительное учреждение строгого типа в Гродно больной точкой, ее функция противоречит с функциями, которые должен выполнять центр города. И надеются, что сейчас город готов к такому смелому шагу. Например, тот факт, что тюрьма в центре не нужна, понимали еще 30 лет назад. Этот пункт фигурировал в генплане 1989 года.

"Вынос исправительной колонии есть в генплане Гродно. Мы его детально проработали. Данная территория должна интегрироваться в большой пешеходный центр Гродно", – отметил Петрухин.

По детальному плану, часть зданий нынешней тюрьмы, возведенных в 50-е годы прошлого века, пойдут под снос. Исторические постройки сохранятся. Предлагают создать гостиницу, медицинский центр, многофункциональное выставочное пространство, например, музей современного искусства, открытое пространство для городских мероприятий. По задумке, территория будет открытой для горожан. Часть площадей (на месте снесенных построек) здесь зарезервирована под стоянку и подземный паркинг.

На вопрос о том, насколько реальны планы с выносом тюрьмы из центра Гродно, авторы проекта не берутся ответить.

"Вода камень точит. Из проекта в проект нужно намечать вынос такого объекта. И рано или поздно это произойдет", – резюмировала Пашкевич.

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