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Народный контроль: на завышенные цены теперь можно жаловаться онлайн

26.05.2021 18:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Белорусы теперь могут пожаловаться на завышенные цены в онлайн-формате, специальный сервис запустила Федерация профсоюзов Беларуси.

Любой житель Беларуси, заметивший в магазине резкий скачок цен, может оставить электронное обращение. Причем сервис не будет запрашивать личных данных граждан. Не нужна будет и регистрация на платформе.

Как отметили в ФПБ, специалисты из профсоюзной организации будут выезжать в торговые объекты и проверять поступившую информацию.

Ознакомиться с сервисом можно на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов 1prof.by.

К слову, ФПБ ежемесячно проводит мониторинг цен на рынке. Так, анализ данных показал рост цен в последнее время на некоторые продукты питания.

Наибольший рост зафиксирован на отдельные виды овощей: капусту, картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Также заметно подорожало и растительное масло.

Кроме того, в Федерации профсоюзов работает и "горячая линия". О завышенных ценах на потребительском рынке можно сообщать с понедельника по пятницу по городскому номеру телефона (017) 203-95-62.

Контроль цен и КГК

Контролирует ситуацию с ценами на рынке товаров и услуг в том числе и Комитет госконтроля. Ведомство запустило онлайн-панель обратной связи. Заполнив форму, там можно сообщить о фактах завышения цен.

Представители контрольного ведомства проверят указанные сведения. В случае подтверждения информации примут меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов.

Сведения на платформе КГК граждане могут сообщать анонимно.

 
Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси запустила специальный веб-сервис, сообщить о необоснованном росте цен в магазинах можно анонимно, без регистрации на сервисе.
 
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