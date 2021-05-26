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МИД Беларуси заявил о вопиющем нарушении норм международного права
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского самолета рейса Минск - Барселона. Большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. Вероятно, Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих земляков и тем более - граждан Беларуси не сильно заботят.
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Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского...
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