МИД Беларуси заявил о вопиющем нарушении норм международного права

Источник материала: БT

Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского самолета рейса Минск - Барселона. Большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. Вероятно, Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих земляков и тем более - граждан Беларуси не сильно заботят.



Еще в МИД напомнили: каждое лето в Испанию по программам оздоровления рейсами Белавиа прилетало около тысячи детей.



Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Хотел бы обратить внимание на нравственный аспект. Всем ведь понятно, что авиапредприятие - коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы.

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