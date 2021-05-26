ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси заявил о вопиющем нарушении норм международного права

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского самолета рейса Минск - Барселона. Большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. Вероятно, Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих земляков и тем более - граждан Беларуси не сильно заботят. 

Еще в МИД напомнили: каждое лето в Испанию по программам оздоровления рейсами Белавиа прилетало около тысячи детей. 

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Хотел бы обратить внимание на нравственный аспект. Всем ведь понятно, что авиапредприятие - коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair  вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы.
Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by