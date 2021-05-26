Источник материала: БT

Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел, и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания "Белавиа", на борту Embraer 195 находились 55 пассажира.



У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. И вот как прокомментировали ситуацию в Белавиа.







Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск







Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой

В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связано с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы.

. И как нам стало известно, перевозчик ищет возможности для доставки своих клиентов в Барселону другими рейсами. На данный момент некоторые пассажиры рейса Минск - Барселона находятся в воздушной гавани в ожидании в транзитной зоне, некоторые покинули аэропорт.Белавиа приносит пассажирам сожаления о доставленных неудобствах и заверяет в том, что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки людей в Барселону. Интересно, что этот вызов отдельных стран с отменой рейсов, закрытием воздушных границ в полной мере на себе уже ощущают простые европейцы. В Госпогранкомитет нашей станы поступает значительное количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой. За решением всех вопросов стоит обращаться в диппредставительства и консульские учреждения своих стран. Госпогранкомитет Беларуси озвучил рекомендации и отметил, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы.