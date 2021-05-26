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Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет,  который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем  рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел, и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания "Белавиа", на борту Embraer 195 находились 55 пассажира.

У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно  вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру  была передана эта информация  через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. И вот как прокомментировали ситуацию в Белавиа. 

Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона

Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск


Наша съемочная группа сейчас работает в Национальном аэропорту Минск. И как нам стало известно, перевозчик ищет возможности для доставки своих клиентов в Барселону другими рейсами. На данный момент  некоторые пассажиры рейса Минск - Барселона находятся в воздушной гавани в ожидании в транзитной зоне, некоторые покинули аэропорт. 


Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой


Белавиа приносит пассажирам сожаления о доставленных неудобствах и заверяет в том, что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки людей в Барселону. Интересно, что этот вызов отдельных стран  с отменой рейсов,  закрытием воздушных границ в полной мере на себе уже ощущают простые европейцы.  В Госпогранкомитет нашей станы поступает значительное количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой. За решением всех вопросов  стоит обращаться в диппредставительства и консульские учреждения своих стран. Госпогранкомитет Беларуси  озвучил рекомендации и отметил, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы.
Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона


Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связано с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы. Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет,  который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту...
 
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