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МИД Беларуси: людей просто лишают возможности добраться до места назначения

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком назвали разворот самолета рейса Минск - Барселона в МИД Беларуси. 

Просто поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности. Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ли ответственность - задаются вопросами наши дипломаты. 

Всем ведь понятно, что авиапредприятие - коммерческий перевозчик и ничего не нарушал, а к политической истерии вокруг недавнего рейса  Ryanair вообще не имеет никакого отношения.


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    Теги: Минск
     
     
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    Совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком назвали разворот самолета рейса Минск - Барселона в МИД Беларуси.  Просто поражает холодное...
     
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