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МИД Беларуси: людей просто лишают возможности добраться до места назначения
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком назвали разворот самолета рейса Минск - Барселона в МИД Беларуси.
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Совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком назвали разворот самолета рейса Минск - Барселона в МИД Беларуси. Просто поражает холодное...
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