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Украинцы не могут вернуться из Беларуси домой после операции

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередные ужасные последствия воздушного давления.  Домой не могут вернуться и украинцы, которые приехали в Беларусь для трансплантации органов. Получив здесь у нас, в Минске, своевременную помощь и второй шанс на жизнь, они оказались брошенными своим же государством. А посольство - внимание - рекомендует - вызвать скорую или нанять микроавтобус. После операции многие из них не могут ехать наземным транспортом, это тяжело физически - долго сидеть. Своей историей с нами поделилась Анна из Харьковской области. Дома ее ждут трое детей с инвалидностью. 

Как только что нам стало известно, посольство Украины все-таки связалось с Анной. Пообещали каждый случай возвращения домой рассматривать индивидуально. Впрочем, остается открытым вопрос с теми, кто еще только собирается на пересадку органов в Беларусь. Ведь для этих людей на счету каждый день. Добавим, около 500 украинцев сейчас в листе ожидания.

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Теги: Минск
 
 
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Очередные ужасные последствия воздушного давления.  Домой не могут вернуться и украинцы, которые приехали в Беларусь для трансплантации органов. Получив здесь у...
 
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