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Украинцы не могут вернуться из Беларуси домой после операции
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Очередные ужасные последствия воздушного давления. Домой не могут вернуться и украинцы, которые приехали в Беларусь для трансплантации органов. Получив здесь у нас, в Минске, своевременную помощь и второй шанс на жизнь, они оказались брошенными своим же государством. А посольство - внимание - рекомендует - вызвать скорую или нанять микроавтобус. После операции многие из них не могут ехать наземным транспортом, это тяжело физически - долго сидеть. Своей историей с нами поделилась Анна из Харьковской области. Дома ее ждут трое детей с инвалидностью.
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Очередные ужасные последствия воздушного давления. Домой не могут вернуться и украинцы, которые приехали в Беларусь для трансплантации органов. Получив здесь у...
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