Журналист из Германии Томас Рёпер поддерживает мнение, что события последнего времени не иначе как гибридная война

Источник материала: БT

Встречу Президента Беларуси в Овальном зале парламента обсуждает экспертное сообщество и за рубежом. Журналист из Германии Томас Репер поддерживает мнение, которое прозвучало сегодня о том, что события последнего времени не иначе как гибридная война. Ничего не получилось с протестами - пытаются найти другой вариант, который выгорит. Главное - свои же провокации сопроводить возмутительными заявлениями и угрозами санкций - считает эксперт.



Томас Рёпер, журналист (Германия):

Что есть гибридная война, это точно, наверное, просто сейчас началась новая фаза. Я уже до того, как опубликовала Беларусь транскрипцию радиопереговоров с самолетом, писал о том, что, скорее всего, это ловушка Запада, и мне вот сейчас очень похоже на это. Они придумывают случаи с Россией и Беларусью постоянно, доказательств нет, но санкции и большой концерт криков есть, когда они сами что-то делают, убивают журналиста или сажают самолет президента Боливии, ваш белорусский самолет в 2016 году, об этом даже никто не знает. СМИ это умалчивают. В этом вся проблема, поэтому они могут врать, как хотят, они просто скрывают информацию.

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