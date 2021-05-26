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С подробностями о ситуации с рейсом Минск - Барселона Мария Петрашко
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В данный момент у нас есть возможность узнать подробности происходящего в аэропорту. Там работает моя коллега Мария Петрашко - у нее вся последняя информация (видео).
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В данный момент у нас есть возможность узнать подробности происходящего в аэропорту. Там работает моя коллега Мария Петрашко - у нее вся последняя информация...
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