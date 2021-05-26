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Белорусская спортивная лига моделей собирает сотни конкурсантов со всех уголков Беларуси
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дефиле в формате спортивных соревнований. Путевку на мировые подиумы юным, грациозным и амбициозным дает Белорусская спортивная лига моделей. Конкурс в четвертый раз собирает сотни участников.
В жюри профессионалы мирового уровня. Какие призы получили триумфаторы, знает Татьяна Божко (видео).
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Дефиле в формате спортивных соревнований. Путевку на мировые подиумы юным, грациозным и амбициозным дает Белорусская спортивная лига моделей. Конкурс в четвертый...
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