Белавиа отменила полеты в Финляндию и Чехию

Источник материала: БT

В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении авиакомпании.