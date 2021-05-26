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Белавиа отменила полеты в Финляндию и Чехию
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении авиакомпании. Читайте также:
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В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года....
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