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Белавиа отменила полеты в Финляндию и Чехию

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении авиакомпании. Читайте также:

 
 
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В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года....
 
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