Белорусский самолет не впустили в воздушное пространство ЕС

Источник материала: БT

Сразу о подробностях инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания Белавиа, на борту Embraer 195 находились 54 пассажира. У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск. Наша съемочная группа сейчас работает в Национальном аэропорту Минск. На данный момент пассажиры рейса Минск - Барселона находятся в воздушной гавани. Белавиа приносит пассажирам сожаления о доставленных неудобствах и заверяет в том, что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки людей в Барселону.





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