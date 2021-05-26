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Белорусский самолет не впустили в воздушное пространство ЕС

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу о подробностях инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания Белавиа, на борту Embraer 195 находились 54 пассажира. У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск. Наша съемочная группа сейчас работает в Национальном аэропорту Минск. На данный момент пассажиры рейса Минск - Барселона находятся в воздушной гавани. Белавиа приносит пассажирам сожаления о доставленных неудобствах и заверяет в том, что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки людей в Барселону.


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Теги: Минск
 
 
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Сразу о подробностях инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном...
 
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