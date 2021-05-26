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Прогноз погоды на 27 мая
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.
Днем 27 мая местами по республике ожидаются грозы.
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Погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Днем...
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