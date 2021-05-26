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29 мая пройдут субботние прямые телефонные линии
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.
В столице 29 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко (номер телефона для обращений на экране).
На вопросы жителей центрального региона ответит управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 29...
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