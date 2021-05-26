ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

29 мая пройдут субботние прямые телефонные линии

26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.

В столице 29 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать  заместитель  председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко (номер телефона для обращений на экране).

На вопросы жителей центрального региона ответит управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу. 


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 29...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ проводит профилактические акции на дорогах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by