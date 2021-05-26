ГАИ проводит профилактические акции на дорогах

Источник материала: БT

С начала года в столице зарегистрировано 27 ДТП, в которых пострадали почти три десятка несовершеннолетних. 18 из них пешеходы, 10 - пассажиры транспортных средств. Накануне летних каникул безопасность на дорогах под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции. Они следят за соблюдением определенной скорости водителями и напоминают о правилах дорожного движения пешеходам.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Часто мы сталкиваемся с наездами на детей внутри дворовой территории, когда дети выбегают из-за стоящих автомашин. Обращаем особое внимание на действие водителей как в момент движения транспортного средства, так и на предоставление преимущества во время движения пешеходов. Также не забываем о правилах соблюдения стоянки. Потому что когда водители бросают автомобили рядом с пешеходными переходами, порой объясняя это тем, что "мне надо сбегать в магазин", "забрать ребенка", забывают, что из-за этой машины порой происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Основные причины ДТП - переход дороги в неположенном месте и нарушение правил управления велосипедом. О правильном поведении на дороге школьникам также рассказывают и на тематических уроках.





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