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Две легковушки столкнулись на улице Долгобродской
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По предварительной информации, водитель Renault двигался в направлении улицы Ванеева, не выдержал дистанцию и столкнулся с Ford. В ДТП никто не пострадал. Легковые автомобили получили механические повреждения. ГАИ призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о соблюдении правил дорожного движения.
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По предварительной информации, водитель Renault двигался в направлении улицы Ванеева, не выдержал дистанцию и столкнулся с Ford. В ДТП никто не пострадал. Легковые...
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