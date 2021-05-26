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Продолжается реконструкция Будславского костела
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подробности о реконструкции Будславского костела. Эксплуатация строения сейчас запрещена, проводят работы по установлению временной крыши. По словам бискупа Александра Яшевского, в первую очередь нужно обеспечить безопасность святыни ввиду дождей. Также до конца недели проектная организация должна представить предварительное экспертное заключение о состоянии святилища. Вместе с тем поставлена задача искать компанию для разработки плана реконструкции объекта.
Будславский фест 2-3 июля состоится
Как рассказал бискуп, Будславский фест 2-3 июля состоится. Не исключено, что образ Богородицы разместят в старом костеле, который не пострадал от огня.
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Подробности о реконструкции Будславского костела. Эксплуатация строения сейчас запрещена, проводят работы по установлению временной крыши. По словам бискупа...
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