Продолжается реконструкция Будславского костела

Источник материала: БT

Подробности о реконструкции Будславского костела. Эксплуатация строения сейчас запрещена, проводят работы по установлению временной крыши. По словам бискупа Александра Яшевского, в первую очередь нужно обеспечить безопасность святыни ввиду дождей. Также до конца недели проектная организация должна представить предварительное экспертное заключение о состоянии святилища. Вместе с тем поставлена задача искать компанию для разработки плана реконструкции объекта.

Будславский фест 2-3 июля состоится

Как рассказал бискуп, Будславский фест 2-3 июля состоится. Не исключено, что образ Богородицы разместят в старом костеле, который не пострадал от огня.





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