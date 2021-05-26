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Продолжается капитальное преобразование дворов Минска
26.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Коммунальные службы столицы живут в рабочем нон-стопе, чтобы сделать максимально комфортную для жильцов инфраструктуру. Акцент не только на озеленение - к 1 августа планируют завершить ремонт проездов. Особое внимание к детским и спортивным площадкам. О масштабной модернизации Минска - Елена Витко (видео).
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Коммунальные службы столицы живут в рабочем нон-стопе, чтобы сделать максимально комфортную для жильцов инфраструктуру. Акцент не только на озеленение - к 1...
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