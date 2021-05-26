В США своеобразно отметили годовщину смерти Джорджа Флойда

Источник материала: БT

По традиции якобы мирные акции стали настоящими беспорядками. В Портленде толпы запускали в полицейских пиротехнику, громили витрины. Не обошлось и без баррикад. Андрей Семченко продолжит.

Эта песня хороша, начинай сначала. Вот уже год как на теме смерти Джорджа Флойда спекулируют левые политические силы по всему миру. С новой силой поднялось движение BLM, печально знаменитое прошлогодними бунтами в крупных городах Штатов. Число на календаре сменилось, а уличные методы остались.

В Портленде в прямом смысле зажигательно отметили годовщину смерти. Радикальные активисты "Антифа" собрались в центре города. Помимо стандартных столкновений с полицией толпа попыталась поджигать здания дома правосудия. Стражи порядка протестующих оттеснили. Те в свою очередь начали поджигать баррикады.

Для атмосферы такого праздника свободы и расового равенства решили запускать пиротехнику. Акты вандализма снимали на камеры и выкладывали в соцсети с дерзкими комментариями. Гуляния радикалов продолжил традиционный грабеж. Бунтовщики разбивали витрины, в некоторых местах безуспешно. Владельцы ювелирных магазинов, наученные уличными противостояниями, установили бронированные стекла.

Спустя время полицейский департамент Портленда объявил митинг бунтом и призвал всех разойтись. Однако на словесные призывы толпа мало реагировала. В офицеров летели бутылки с замороженной водой и яйца. На дорогах рассыпали гвозди. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Дальше начинаются задержания. Точного количества арестованных полицейский департамент не называет.

Безумные для демократической страны кадры. Полицейский автомобиль таранит группу протестующих и даже сбивает одного человека.

Нашел ли инцидент место в большинстве американских СМИ - вопрос риторический. Фокус внимания был обращен на Миннеаполис. Там должна была состояться акция памяти Флойда. Однако вместо церемонии в прямой эфир попала стрельба. Неизвестный открыл огонь по людям прямо на знаковом месте.

Перспектива разрешения конфликта

В Калифорнии выходящие на пикеты люди не выглядят успокоенными. Приговор полицейскому, по чьей вине погиб Флойд, не решил главную проблему. Расовая неприязнь растет в обе стороны.

Джо Байден тем временем встречается с семьей Флойда. Глава Белого дома обещает в скором времени реализацию полицейской реформы, которая ограничит чрезмерное применение силы и остановит полицейский произвол. Разговор об этом идет давно, однако сильных подвижек в этом направлении пока не видно. Сможет ли сонный Джо наконец проснуться и перевернуть полицейско-правовую систему США - американцы в ожидании ответа.





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