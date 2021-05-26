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Телеверсию встречи Президента Республики Беларусь в Овальном зале смотрите в 21:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

27.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основную часть встречи - выступление Президента, премьера и министров - мы покажем без купюр этим вечером. В 21:00 смотрите "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также ОНТ, СТВ и "Мир". 

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    Основную часть встречи - выступление Президента, премьера и министров - мы покажем без купюр этим вечером. В 21:00 смотрите "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также ОНТ, СТВ и...
     
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