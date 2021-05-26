День здоровья прошел на минских катках

Источник материала: БT

Все на каток или когда здоровый образ жизни еще и активный! На столичных катках прошел день здоровья. Десятки минчан посетили и массовые катания в "Олимпик-Арене". Всегда рядом и опытные инструкторы по фигурному катанию.

Такие мероприятия у жителей столицы, возможно, скоро станут традиционными.





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