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День здоровья прошел на минских катках
27.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все на каток или когда здоровый образ жизни еще и активный! На столичных катках прошел день здоровья. Десятки минчан посетили и массовые катания в "Олимпик-Арене". Всегда рядом и опытные инструкторы по фигурному катанию.
Такие мероприятия у жителей столицы, возможно, скоро станут традиционными.
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Все на каток или когда здоровый образ жизни еще и активный! На столичных катках прошел день здоровья. Десятки минчан посетили и массовые катания в "Олимпик-Арене"....
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