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Эксперты продолжают обсуждать инцидент с самолетом

27.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реакция у многих однозначная - Беларусь не нарушила никакие нормы международного права. Вопросов возникло бы больше в ситуации: сообщение о минировании получено, а реакции нет.

По словам известного российского авиаэксперта Романа Гусарова - главного редактора портала avia.ru, есть надежда, что адекватную оценку вынесет и Международная организация гражданской авиации ICAO, которая всегда оставалась вне политики. Что касается запрета полетов над Беларусью - это поспешное и коммерчески неоправданное решение.

Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru:

Никаких нарушений с точки зрения права международного в этом событии не было. Уже и предоставлена распечатка переговоров с экипажем наземных служб. Мы не слышим каких-то громких разоблачительных материалов со стороны ведущих западных агентств. Если было бы действительно принуждение им - боевой самолет действительно грозил гражданскому судну, то командир уже был бы в прайм-тайм на всех ведущих телеканалах страны, он бы уже рассказывал, как ему грозил ужасный белорусский режим, и он спасал жизнь пассажиров. Не видят угрозу для полетов в Беларусь, они прекрасно понимают свою выгоду, они понимают, что летать будет дорого - они будут нести финансовые потери, и очень большие. Вот вчера директор аэропорта "Жуляны" Радкевич заявил: что же вы делаете, я лишаюсь 10 % своего дохода. Пожалуйста, компенсируйте - он обратился к правительству Украины.


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Реакция у многих однозначная - Беларусь не нарушила никакие нормы международного права. Вопросов возникло бы больше в ситуации: сообщение о минировании получено, а...
 
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