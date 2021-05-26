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Компетентные органы подтверждают - Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника
27.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все тайное становится явным, особенно, если это тайное - откровенный состав преступления. Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и не только.
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Компетентные органы подтверждают - Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника
Все тайное становится явным, особенно, если это тайное - откровенный состав преступления. Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга...
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