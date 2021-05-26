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Компетентные органы подтверждают - Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника

27.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все тайное становится явным, особенно, если это тайное - откровенный состав преступления. Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и не только. 

Вы видите скрин тайной переписки: "Будет информатор исправно сливать инфу, закинем евро 200, а пока не нести же ему бабло лично". Объявлялись и желающие подзаработать осведомителями. Деньги не пахнут.

А вот свидетельства координационной переписки белорусских "змагароў" в один из сентябрьских дней 2020 года. "Тихарей немного, - сетует мелкий организатор уличных акций, - прошу прощения, если их уже опознавали".

Но и вас -  координаторы - уже опознали! Куратор, С.А. - она же Софья Сапега - вела региональные каналы "Черной книги" по Витебску и Гомелю. И сегодня маски сняты: вид у девушки здоровый, но обиженный. Ее друг и коллега Роман Протасевич тоже дает признательные показания. А вот и свидетельства говорящих эпизодов его светлой биографии.

В нашем распоряжении оказалась расписка в получении более тысячи с четвертью долларов за подрывную телеграмную работу. А это невинный паренек - уже во всей красе - развлекается в Донбассе.  Ни тени смущения и сострадания. Таковы они - невероятные. 

Компетентные органы подтверждают - Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника. Известны и другие не менее любопытные факты из жизни этого якобы журналиста. О них расскажем позднее.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Все тайное становится явным, особенно, если это тайное - откровенный состав преступления. Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга...
 
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