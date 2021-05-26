Источник материала: БT

Все тайное становится явным, особенно, если это тайное - откровенный состав преступления. Кое-что о работе кураторов и исполнителей телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел и не только.



Вы видите скрин тайной переписки: "Будет информатор исправно сливать инфу, закинем евро 200, а пока не нести же ему бабло лично". Объявлялись и желающие подзаработать осведомителями. Деньги не пахнут.



А вот свидетельства координационной переписки белорусских "змагароў" в один из сентябрьских дней 2020 года. "Тихарей немного, - сетует мелкий организатор уличных акций, - прошу прощения, если их уже опознавали".



Но и вас - координаторы - уже опознали! Куратор, С.А. - она же Софья Сапега - вела региональные каналы "Черной книги" по Витебску и Гомелю. И сегодня маски сняты: вид у девушки здоровый, но обиженный. Ее друг и коллега Роман Протасевич тоже дает признательные показания. А вот и свидетельства говорящих эпизодов его светлой биографии.



В нашем распоряжении оказалась расписка в получении более тысячи с четвертью долларов за подрывную телеграмную работу. А это невинный паренек - уже во всей красе - развлекается в Донбассе. Ни тени смущения и сострадания. Таковы они - невероятные.



Компетентные органы подтверждают - Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине в качестве боевика-наемника. Известны и другие не менее любопытные факты из жизни этого якобы журналиста. О них расскажем позднее.



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