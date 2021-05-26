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Ситуация с самолетом Ryanair не что иное как хорошо спланированная диверсия западных спецслужб

27.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", известный своими точными инсайдами благодаря источникам в правительстве Украины. Вот скрин за 23 мая, примечательно и время - 5 часов вечера, собственно, когда еще ничего не было понятно. Тут появляется пост о том, что это намеренная подстава западных спецслужб для усиления санкционного давления и раскачки ситуации в Беларуси. Как раз то, о чем сегодня говорил белорусский лидер. Очевидно, источник канала в правительстве Украины знал о происходящем. Если так, то и на Банковой были посвящены в планы провокации. Инсайдер не скрывает и дальнейшие планы в отношении Беларуси. А именно создать из нее изоляционную страну. Такие идеи как раз и вынашивают сторонники переворота на Западе и их перчатки из Польши и Литвы.

Такая версия вполне правдоподобна, поскольку до сих пор ни одна страна не изъявила желание не то что провести расследование, пригласить специалистов, наконец, а даже ознакомиться с официальными документами, которые находятся в открытом доступе, как и полная стенограмма записи переговоров диспетчера и пилота. Даже этого бы хватило, чтобы вопросы о каком бы то ни было давлении отпали сами собой. Очевидно, что отдельные партнеры используют факт инцидента в своих политических интересах.

Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Украина):

Поскольку испорчены отношения между Украиной и Российской Федерацией, Беларусь была неким посредником, то сейчас мы лишаемся даже этого. Вот к чему приведет подобная позиция руководителей Украины, которые даже не дождались официального разъяснения белорусской стороны. Больше всего возмущает, что мы даже не услышали своего соседа, что вообще произошло.


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Об этом пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", известный своими точными инсайдами благодаря источникам в правительстве Украины. Вот скрин за 23 мая,...
 
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