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В Беларуси скорректирован порядок маркировки товаров

27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые правила маркировки товаров. Так, контрольные знаки унифицируют. Некоторые товары маркировать вовсе не будут. Принципиальный подход по остаткам. Механизм заработает с 8 июля.

Что нужно знать производителям, продавцам, потребителям? И как нововведения помогут избежать подделок? Спросим у представителя Министерства по налогам и сборам Беларуси Вячеслава Майковского (видео). 

 
 
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Новые правила маркировки товаров. Так, контрольные знаки унифицируют. Некоторые товары маркировать вовсе не будут. Принципиальный подход по остаткам. Механизм...
 
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