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В Беларуси скорректирован порядок маркировки товаров
27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые правила маркировки товаров. Так, контрольные знаки унифицируют. Некоторые товары маркировать вовсе не будут. Принципиальный подход по остаткам. Механизм заработает с 8 июля.
Что нужно знать производителям, продавцам, потребителям? И как нововведения помогут избежать подделок? Спросим у представителя Министерства по налогам и сборам Беларуси Вячеслава Майковского (видео).
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Новые правила маркировки товаров. Так, контрольные знаки унифицируют. Некоторые товары маркировать вовсе не будут. Принципиальный подход по остаткам. Механизм...
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