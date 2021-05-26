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В Минске превышена планка в 2 млн жителей

27.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столица по-прежнему центр притяжения. В Минске превышена планка в 2 млн жителей, что не лучшим образом влияет и на экологию, и на комфорт жизни: пробки, нехватка парковок, плотная застройка. На данный момент в столице возводят 151 жилой дом. Это еще почти 2 млн квадратов. Тенденция понятная: ежегодно строить меньше будут в Минске, акцент на пригород и города-спутники. Работают над проблемными сооружениями. Сейчас в Минске их 2 десятка. К августу должны разработать по ним решения.  

Развитие столицы - с акцентом на инновации. Площадки всем известны - это территории "Горизонта" и Мотовелозавода. По итогам четырех месяцев, по словам мэра, экономика столицы прекратила падать и вышла на небольшой рост. Тенденцию стремятся сохранить. 

 
Теги: Минск
 
 
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Столица по-прежнему центр притяжения. В Минске превышена планка в 2 млн жителей, что не лучшим образом влияет и на экологию, и на комфорт жизни: пробки, нехватка...
 
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