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Автобусов, троллейбусов и трамваев станет меньше в Минске летом

27.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. В белорусской столице уже с 1 июня станет меньше общественного транспорта, заявили в предприятии "Минсктранс".

Так, по будним дням перестанут ходить некоторые автобусы из Уручья и Малиновки. Это маршруты № 15Д (Славинского - Фогеля), 188С (Брилевичи - Школа №188), 196С (Малиновка-4 - Переулок Софьи Ковалевской) и 197 (Уручье - Новая Боровая). 

С 5 июня приостановят работы троллейбусы №46, идущие из Зеленого Луга до станции метро Площадь Франтишка Богушевича, и только по выходным.

С 14-го числа по будням закроют автобусные маршруты № 27Д (от Ангарской до Запорожской площади), 117С (от Чижовки до Дражни), 128 (от Каменной Горки-4 до метро "Каменная Горка") и 186 (от станции метро "Могилевская" до Шишкина).

С этого же числа временно закрывается трамвайный маршрут №9, который перевозит пассажиров от ДС Серебрянка до Тракторного завода.

А с 25 июня по будням перестанут ходить автобусы №185С (Каменная Горка 5 - Масюковщина)и в течение всей недели - автобусы №47С (Вокзал - Филиал БГУ).

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Теги: Минск
 
 
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Как поясняют в "Минсктрансе", изменение числа общественного транспорта связано с отпускным и дачным сезоном и уменьшением числа пассажиров.
 
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