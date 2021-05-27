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Отменен рейс Париж-Москва из-за ситуации с Беларусью

27.05.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отказа российской стороны облетать Беларусь. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Представитель Air France пояснил, что рейс AF1154 отменен по техническим причинам, которые «связанны с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию».

Обратный рейс AF1155 из Москвы в Париж также отменен.

Пассажирам предложили поменять дату вылета или вернуть стоимость билета.

По информации Reuters, Air France рассчитывает, что в четверг состоится рейс между столицами Франции и России, однако ожидает одобрения российской стороной маршрута в обход Беларуси.

Напомним, с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.

Вчера, 26 мая, стало известно, что Польша закрыла воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний.

Помимо этого несколько авиакомпаний заявилии, что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, а Евросоюзрекомендовал всем странам Европы поступить так же.

 
 
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Французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отказа российской стороны облетать Беларусь.
 
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