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Отменен рейс Париж-Москва из-за ситуации с Беларусью
27.05.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отказа российской стороны облетать Беларусь. Об этом сообщили в компании,
Представитель Air France пояснил, что рейс AF1154 отменен по техническим причинам, которые «связанны с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию».
Обратный рейс AF1155 из Москвы в Париж также отменен.
Пассажирам предложили поменять дату вылета или вернуть стоимость билета.
По информации Reuters, Air France
Напомним, с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
Вчера, 26 мая, стало известно, что Польша
Помимо этого несколько авиакомпаний
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Французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отказа российской стороны облетать Беларусь.
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