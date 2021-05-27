Отменен рейс Париж-Москва из-за ситуации с Беларусью

Французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отказа российской стороны облетать Беларусь. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Представитель Air France пояснил, что рейс AF1154 отменен по техническим причинам, которые «связанны с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию».

Обратный рейс AF1155 из Москвы в Париж также отменен.

Пассажирам предложили поменять дату вылета или вернуть стоимость билета.

По информации Reuters, Air France рассчитывает , что в четверг состоится рейс между столицами Франции и России, однако ожидает одобрения российской стороной маршрута в обход Беларуси.

Напомним, с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.

Вчера, 26 мая, стало известно, что Польша закрыла воздушное пространство своей страны для самолетов белорусских авиакомпаний.