Cтарая проблема: адвокаты россиянки Сапеги сутра заняли очередь в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Белорусские адвокаты гражданки России Софии Сапеги со сдержанным оптимизмом оценивают перспективу попасть сегодня в СИЗО КГБ, где она находится под стражей.

"Сомневаюсь, что и сегодня вы попадем к ней СИЗО. Это старая проблема - очереди из адвокатов, чтобы попасть к своим доверителям в следственный изолятор КГБ Беларуси", - заявил Sputnik адвокат россиянки Александр Филанович.

По его словам, ситуация с очередями в СИЗО КГБ создает для адвокатов дополнительные сложности.

"По состоянию на утро четверга мы (адвокаты Сапеги - Sputnik) в очереди шестые. Исходя из предыдущего опыта, надо полагать что и сегодня мы не попадем в СИЗО КГБ. Это проблема старая, известная со времен Баумгертнера, с ней сталкиваются практически все адвокаты, чьи доверители помешены в СИЗО КГБ", - сказал Филанович.

Он также сообщил, что адвокаты ждут, когда в суде будет рассмотрена их жалоба на задержание Сапеги. По его словам, вчера в 17:40 жалоба была зарегистрирована в СК. Согласно законодательству, сегодня она должна быть направлена в суд Партизанского района Минска, а у суда есть 24 часа, чтобы назначить дату рассмотрения.

Задержание Сапеги

Гражданка России София Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минском аэропорту 23 мая на 72 часа. В минувший вторник белорусские следователи приняли решение о продлении срока содержания под стражей.

Прокурор подписал постановление о том, что она останется в СИЗО КГБ еще на два месяца. Россиянка подозревается в нарушении статей Уголовного Кодекса РБ.

В среду в посольстве России в Минске сообщили, что российский консул встретится с родителями задержанной, он также во вторник посещал в СИЗО Сапегу .

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, согласно законодательству Беларуси в течение 10 дней после задержания подозреваемой белорусское следователи должны предъявить официальное обвинение либо она должна быть отпущена на свободу.

Официальный представитель МИД России также отметила, что в ходе консульского визита Сапега жалоб не высказывала.

"(...) обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, просьба была удовлетворена", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российские дипломаты в Минске "продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав".

Посадка самолета

София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили , что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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