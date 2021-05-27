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Cтарая проблема: адвокаты россиянки Сапеги сутра заняли очередь в СИЗО КГБ
27.05.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Белорусские адвокаты гражданки России Софии Сапеги со сдержанным оптимизмом оценивают перспективу попасть сегодня в СИЗО КГБ, где она находится под стражей.
"Сомневаюсь, что и сегодня вы попадем к ней СИЗО. Это старая проблема - очереди из адвокатов, чтобы попасть к своим доверителям в следственный изолятор КГБ Беларуси", - заявил Sputnik адвокат россиянки Александр Филанович.
По его словам, ситуация с очередями в СИЗО КГБ создает для адвокатов дополнительные сложности.
"По состоянию на утро четверга мы (адвокаты Сапеги - Sputnik) в очереди шестые. Исходя из предыдущего опыта, надо полагать что и сегодня мы не попадем в СИЗО КГБ. Это проблема старая, известная со времен Баумгертнера, с ней сталкиваются практически все адвокаты, чьи доверители помешены в СИЗО КГБ", - сказал Филанович.
Он также сообщил, что адвокаты ждут, когда в суде будет рассмотрена их жалоба на задержание Сапеги. По его словам, вчера в 17:40 жалоба была зарегистрирована в СК. Согласно законодательству, сегодня она должна быть направлена в суд Партизанского района Минска, а у суда есть 24 часа, чтобы назначить дату рассмотрения.
Задержание Сапеги
Гражданка России София Сапега
Прокурор подписал постановление о том, что она останется в СИЗО КГБ еще на два месяца. Россиянка
© Pixabay sabinem34
В среду в посольстве России в Минске сообщили, что российский консул встретится с родителями задержанной, он также во вторник
Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, согласно законодательству Беларуси в течение 10 дней после задержания подозреваемой белорусское следователи должны предъявить официальное обвинение либо она должна быть отпущена на свободу.
Официальный представитель МИД России также отметила, что в ходе консульского визита Сапега жалоб не высказывала.
"(...) обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, просьба была удовлетворена", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что российские дипломаты в Минске "продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав".
Посадка самолета
София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе
Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича
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Девушка была задержана в минувшее воскресенье в Минске, защитники гражданки России ждут, когда в суде будет рассмотрена жалоба на задержание.
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